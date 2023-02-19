Konya'da halk eğitim merkezinde depremzedeler için çadır üretiliyor

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KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Milli Eğitim Bakanlığı Meram Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hazırladıkları kıyafetler ve uyku tulumlarının ardından şimdi de çadır üretimi için mesai yapıyor.

Merkezdeki usta öğreticiler ve kursiyerler, deprem bölgesindeki öncelikli ihtiyaçları dikkate alarak üretimlerine devam ediyor.

Kursiyerler, depremzedeler için eşofman takımı, ayakkabı, uyku tulumu gibi giyim malzemelerinin yanında çadır imalatı da yapıyor.

Meram Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Şentürk, AA muhabirine, depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatlarıyla üretime başladıklarını söyledi.

Üretime usta öğreticiler ve kursiyerlerle özveriyle devam ettiklerini vurgulayan Şentürk, "65 çadırımızın taşıyıcı iskelet kısmı hazırlandı. Günlük 5 çadır üretiyoruz, her geçen gün üretim kapasitemizi artırıyoruz. Bazı eksikliklerimiz var, bunlar tamamlandıktan sonra günlük çadır üretim sayımız 10'a yükselecek." diye konuştu.

Şentürk, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilme adına çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

- "Ekip, mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyor"

Merkezde görev yapan usta öğretici Salih Küçükkıvanç da çadırların Kızılay ve AFAD'ın belirlediği tekniklere uygun şekilde üretildiğine dikkati çekti.

Küçükkıvanç, depremzedelerin yaşadığı felakete karşı onlara bir nebze destek olabilmek için canla başla çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"15 kişiden oluşan ekip kumaş kaynağı, dikiş ve demir kaynağı atölyelerinde çalışıyor. Burada önceki üretimlerimizde mesailerimize dikkat ediyorduk ama şu an buradaki ekip mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyor. Bazen burada da kalıyoruz, yetiştirmek için uğraşıyoruz. Sadece çadır konusunda değil, ihtiyaç duydukları bazı giyim eşyalarını da üreterek onlara gönderiyoruz."

Gönüllü kursiyer Sümeyye Dedecik de deprem öncesinde merkezdeki ayakkabı kursunda çalıştığını, çadır yapımında gönüllü görev aldığını anlattı.

Dedecik, depremzede aileler için elinden gelen yardımı yapmaya çalıştığını belirterek, "Gönüllü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Böyle bir projede yer aldığım için çok gururluyum ama keşke yer almak zorunda kalmasaydım, böyle bir felaket yaşanmasaydı." ifadesini kullandı.

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