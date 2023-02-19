Konyalı imam açık artırmayla sattığı çiçeğin parasını depremzedelere bağışladı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapan imam, açık artırmayla sattığı çiçeğin parasını depremzedelere ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı hesabına aktardı.

Üstünler Mahallesi'ndeki Topal İsmail Camisi İmam Hatibi Alim Akçakaya, sosyal medya hesabından, "Camimdeki kendi yetiştirdiğimiz en güzel çiçeği bir farkındalık oluşturmak adına geliri depremzedelere kullanılmak şartıyla açık artırma usulü satışa sunuyorum. Gün sonuna kadar en yüksek fiyatı veren alır." paylaşımında bulundu.

Akçakaya, açık artırmayla satışa sunduğu çiçekten elde ettiği 21 bin lirayı Türkiye Diyanet Vakfı hesabına aktardıktan sonra dekontunu İlçe Müftüsü Veysel Kükrek'e teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını derinden hissettiğini aktaran Akçakaya, "Depremzede ailelerimizi düşünürken, çiçeğim aklıma geldi. Sosyal medya paylaşımımın ardından gerisi geldi. Açık artırmada en fazla parayı veren hayırseverimiz çiçeği almayarak tekrar camimize bağışladı. Bu millette böyle duyarlılık olduktan sonra bizim millet olarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir acı yok." ifadesini kullandı.

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