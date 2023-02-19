Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da altyapı çalışmalarına devam ediyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzedelerin suya erişimde mağduriyet yaşamamaları için zarar gören hatları eski haline kavuşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, su sıkıntısı yaşanan yerlerde KOSKİ ekiplerinin HATSU ile koordineli hareket ettiğini, mağduriyetlerin önüne geçtiğini ifade etti.

Hatay'da pek çok kurum ve kuruluşun depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için canla başla mücadele ettiğine dikkat çeken Altay, şunları kaydetti:

"Hatay'da şebeke onarımını yaptığımız bölgelere su vermeye başladık. Su sağladığımız bölgelerde de ekip sayılarımızı artırarak lokal arızalara müdahale ediyoruz. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, Çekmece Mahallesi'nde bulunan su kuyularından gelip Antakya'yı besleyen 500'lük çelik ana isale hattını baypas ederek, Antakya ve çevresinin su verme işlemini gerçekleştirdiler. Ayrıca Serinyol'da 500'lük ana çelik borunun da baypas işlemini tamamladık. Konya'da kullandığımız ileri teknoloji su kayıp kaçak tespit cihazlarımızı da Hatay'a getirerek zamandan kazanç sağladık. Tüm ekip kenetlendik, başaracağız."

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