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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karapınar'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

AA

Karapınar'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra Konya'nın Karapınar ilçesindeki KYK yurtlarına yerleşen aileler için Karapınar Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çocukların yüzleri boyandı, resim yapıldı, çeşitli oyunlar oynandı.

Karapınar Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi'nin başında bulunan Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ın eşi Görkem Murat, "Çocuklarımıza yaşadıkları zorlukları unutturmaya çalışıyoruz, çocuklarımızla bizler de gülüyor, bizler de moral buluyoruz. Bu deprem afetinin izlerini hepimiz beraber yok ederek, yaraları saracağız. Yaralarımızı depremzede çocuklarımız ve aileleriyle birlikte sarıyoruz." diye konuştu.

Etkinlik sonunda çocuklara oyuncak ve hediyeler de verildi.

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