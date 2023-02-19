Seydişehir'de depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

KONYA (AA) - Seydişehir Kızılay temsilciliğinden, depremzede çocuklara moral ve motivasyon desteği sağlanıyor.
Seydişehir'de KYK yurduna yerleştirilen ailelerin çocuklarına oyun salonu süsleyip ikramlarda bulunan Kızılay ekibi, anasınıfı öğretmeni eşliğinde çeşitli oyunlar düzenledi.
Kızılay Şube Başkanı Tevfik Balcı, depremde kurtulan çocuklara moral ve motivasyon sağlamaya çalıştıklarını kaydederek, çocuklarla, oyun oynayarak depremin travmasından kurtulmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Balcı, "Kızılay gönüllü gençlerimiz, çocukların depremin psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamaya çalışıyorlar. Elimizden geldiğince ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Maalesef çocuklarımızın aileleri üzgün, onlar da etkilendi. Çocuklarla güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çocukların gönlüne dokunup, onları mutlu ediyoruz. Gönüllü genlerimize ve anasınıfı öğretmenimize teşekkür ediyorum." dedi.