Kızılay Konya Şubesi depremzedelere yardımlarını sürdürüyor

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KONYA (AA) - Kızılay Konya Şubesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerden Konya'ya gelen depremzedeler için sağlanan giyim ve kişisel hijyen paketi gibi ihtiyaçların ulaştırılmasına yardım ediyor.

Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Valiliği iş birliğiyle oluşturulan giysi ve kişisel ihtiyaçların yer aldığı "iyilik mağazası" depremzedeler için hizmet veriyor.

Kızılay Konya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Recep Tayyip Acar, depremin ilk günlerinden itibaren depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Deprem bölgelerinden gelen ailelerin giyim, kişisel hijyen paketi gibi ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Acar, "Türk Kızılay Konya Şubesi olarak depremzedelerimize ihtiyaçlarını ulaştırmaya devam ediyoruz. İyilik mağazamızda 13 Şubat'tan bu yana 5 bin 138 vatandaşımızın ihtiyacını karşıladık, karşılamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Acar, emeği geçen herkese teşekkür ederek, yardımların devam edebilmesi için insanlardan paketli kullanılmamış giysi ve kişisel ihtiyaç desteğini sürdürmelerini rica etti.

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