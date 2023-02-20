Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da öğrenciler ders başı yaptı

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KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzatılan yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler okullarına döndü.

Konya'da 2 bin 836 okulda 543 bin 379 öğrenci, 35 bin 570 öğretmen dersbaşı yaptı.

Depremin ardından nakil işlemi tamamlanan 4 bin 500 öğrenci de kentteki okullarda eğitim öğretime başladı.

Öğrenciler, okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak özlem giderdi.

- Karaman

Eğitim-öğretime verilen aranın ardından Karaman'da 48 bin 724 öğrenci eğitim-öğretime başladı.

Karaman'da okullarda olumsuz hava şartları ve deprem nedeniyle tören yapılmadı.

Depremin ardından nakil işlemi yapılan 724 öğrencinin kentteki okullarda eğitime başladığı öğrenildi.

- Aksaray

Aksaray'da da 90 bin öğrenci ara tatilin bitmesiyle okullarına döndü.

Depremin ardından nakil işlemi yapılan 800 öğrenci de yeni okullarında ilk derse girdi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 153 bin 384 öğrenci ara tatilin bitmesiyle dersbaşı yaptı.

Depremin etkilediği bölgeden Afyonkarahisar'a gelen 630 öğrenci de yeni okullarında eğitim-öğretime başladı.

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