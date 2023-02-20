Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da öğrenciler ders başı yaptı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzatılan yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler okullarına döndü.
Konya'da 2 bin 836 okulda 543 bin 379 öğrenci, 35 bin 570 öğretmen dersbaşı yaptı.
Depremin ardından nakil işlemi tamamlanan 4 bin 500 öğrenci de kentteki okullarda eğitim öğretime başladı.
Öğrenciler, okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak özlem giderdi.
- Karaman
Eğitim-öğretime verilen aranın ardından Karaman'da 48 bin 724 öğrenci eğitim-öğretime başladı.
Karaman'da okullarda olumsuz hava şartları ve deprem nedeniyle tören yapılmadı.
Depremin ardından nakil işlemi yapılan 724 öğrencinin kentteki okullarda eğitime başladığı öğrenildi.
- Aksaray
Aksaray'da da 90 bin öğrenci ara tatilin bitmesiyle okullarına döndü.
Depremin ardından nakil işlemi yapılan 800 öğrenci de yeni okullarında ilk derse girdi.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da 153 bin 384 öğrenci ara tatilin bitmesiyle dersbaşı yaptı.
Depremin etkilediği bölgeden Afyonkarahisar'a gelen 630 öğrenci de yeni okullarında eğitim-öğretime başladı.