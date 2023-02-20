Beyşehir'den depremzedelere toplanan nakdi yardım 1,5 milyon liraya yaklaştı

KONYA (AA) - Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek Konya'nın Beyşehir ilçesinden depremden etkilenen vatandaşlar için bugüne kadar toplanan nakdi yardım miktarının 1,5 milyon liraya yaklaştığını söyledi.

Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, müftülük binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem felaketinin ardından İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen yardım kampanyası çerçevesinde Beyşehir'den bir hafta içerisinde toplanan 26 tır ihtiyaç malzemesinin deprem bölgesine ulaştırıldığını kaydetti.



Ayni yardımların yanı sıra bölgedeki depremzede aileler için ayrıca nakdi yardım kampanyası da düzenlendiğini ifade eden Kükrek şöyle devam etti:



"Bu tabi sadece Müftülük olarak bizim bir faaliyetimiz değildi. Beyşehir Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir platformun gönderdiği yardım organizasyonu idi. Beyşehir Müftülüğü olarak ise biz yardım kampanyasının makbuzlarımız olduğu için nakdi kısmında yer aldık. Anıt meydanında stant açtık, şu anda hala vatandaşlarımız gerekli ilgiyi gösteriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah."



Beyşehir'de toplanan nakdi yardımların AFAD'ın hesabına gönderildiğini belirten Kükrek, "Bizim bütün bu aktivitelerimiz içerisinde nakdi yardımlarımız Cumada toplanan yardımlar, stantta toplanan yardımlar ve personelimizin yaptığı yardım, zekat ve fıtır sadakası faaliyetlerini düşünecek olursak 1 milyon 500 bin liraya yaklaştı diyebiliriz." dedi.











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