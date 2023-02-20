Konya'da bahçe duvarından düşen kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bahçe duvarından düşen kişi hayatını kaybetti.

Ali Bilgi, Hacıakif Mahallesi'nde çıktığı evinin bahçe duvarından dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralı halde kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından kent merkezindeki hastaneye sevk edilen Bilgi kurtarılamadı.



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