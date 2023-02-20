Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da 10 binlerce depremzedeye hizmet vermeyi sürdürüyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin mobil mutfak tırları ve ekmek fırınları, depremin ilk gününden bu yana Hatay'da 10 binlerce depremzedeye hizmet veriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, yıkıcı depremlerin ilk gününden itibaren ekiplerin Hatay'da her türlü insani ihtiyacı karşılamak adına canhıraş şekilde çalıştıklarını belirtti.

Altay, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve hayırsever herkesin katılımıyla Konya olarak Hatay için seferber olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hatay'a vardığımızda bir taraftan arama kurtarma faaliyetleriyle enkazdan canlı olarak bir kişiye ulaşabilmenin mücadelesini verirken bir yandan da afetten etkilenen vatandaşlarımıza sıcak yemek ve ekmek ulaştırmak önceliklerimiz arasında oldu. Bu kapsamda afet ve acil durumlar için hizmete aldığımız mobil mutfak tırlarımızı hemen deprem bölgesine sevk ettik. Akabinde de hayırsevelerimizin katkısıyla ekmek fırınları hizmet vermeye başladı. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat'tan bugüne kadar Büyükşehir olarak Hatay'da her gün 23 bin civarında ekmek çıkarıyoruz. Yine her gün 16 bin depremzedemize ve sahada görevli ekiplere üç öğün sıcak yemek dağıtıyoruz. Konya'daki tüm hemşehrilerimiz, kurum ve kuruluşlarımızla Hatay için tek yürek olmaya devam edeceğiz inşallah."

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