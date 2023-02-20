Cihanbeyli'den deprem bölgesine küçükbaş hayvan yardımı yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yardımlar sürüyor.



Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge için ilçede muazzam bir dayanışma örneği sergilendiğini söyledi.



İlçedeki vatandaşların hazırladığı içinde insani temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı onlarca yardım tırının gönderildiği bölgeye son olarak Başkan Kale'nin çağrısıyla afetzede yetiştiriciler için yüzlerce küçükbaş hayvan toplandı.



Başkan Kale, kampanyaya kısa süre içerisinde büyük bir katılımın olduğunu ve 500’den fazla küçükbaş hayvanın toplandığını belirterek, "Bu hayvanlardan bir bölümünün geliri deprem bölgesi için kullanılmak üzere kaymakamlık tarafından ihale ile satıldı, büyük bir bölümü de depremzede yetiştiricilere dağıtılmak üzere Gaziantep Valiliği görevlilerine teslim edildi." dedi.



Kale ayrıca, bölgeye yeni bir ekipman desteği verdiklerini belirterek, organizasyondaki geçen emeği geçen ilçe Kaymakamı Fatih Uzun, tüm sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye personeli ile bağışlara destek olan ilçe halkına teşekkür etti.







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