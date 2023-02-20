Karapınar'da çiftliğe giren kurt sürüsünün görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinin Sazlıpınar köyündeki Gündüz Çiftliği'ne geçen hafta saldıran kurt sürüsünün görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çiftlikteki ahıra giren kurtların ineğe saldırısı, ahırda bulunan diğer hayvanların da saldıran kurtları kenarda izledikleri görülüyor.

Olayda, hayvanların sesini duyan köylüler kurt sürüsüne müdahale ederek, kurtlardan ikisi öldürmüş, kurtlardan birisi köylülerden birisine saldırarak yaralamıştı. Saldırı sonrası bir inek de telef olmuştu.



Konu hakkında gazetecilere açıklamada bulunan çiftlik sahibi İbrahim Gündüz, "Kurtlar aç kalınca maalesef köylerimize, çiftliklerimize saldırıyorlar. Biz de elimizden geldiğince hem kendimizi hem de hayvanlarımızı savunmak zorunda kalıyoruz. Buna da çok şükür." diye konuştu.

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