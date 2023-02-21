Konya’da ticari taksinin çarptığı hamile kadın hayatını kaybetti

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KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde ticari taksinin çarptığı 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

M.K (43) yönetimindeki 42 GDY 10 plakalı ticari taksi, Camikebir Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 aylık hamile Aynur Çetin'e (37) çarptı. Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Çetin'in bebeği burada düzenlenen operasyonla alındı.

Daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen anne Aynur Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebeğin ise tedavisi sürüyor.



Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.





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