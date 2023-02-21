Konya'da trafik kazasında sürücü yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Halil K. idaresindeki 42 ES 958 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sığırcık yolunda devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı Cihanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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