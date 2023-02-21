Seydişehir'de işyerlerinde kiriş ve kolon denetimi yapıldı

KONYA (AA) - Seydişehir'de iş yerlerinde kolon ve kirişlerde kesilme olup olmadığını denetlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye bünyesinde görev yapan inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan bir ekiple, ilçedeki tüm market, oto galeri gibi geniş alanda hizmet veren iş yerlerinin ruhsat aldıktan sonra taşıyıcı sistemlerinde sonradan bir değişiklik yapılıp yapılmadığını yerinde denetlettiriyor.



Başkan Tutal makamında gazetecilere yaptığı açıklamada "Yaşadığımız bu acılardan mutlaka ders almamız gerek." dedi.

İlçede olası bir depremde can ve mal güvenliğini korumak adına harekete geçtiklerini ifade eden Tutal, "Mimar ve mühendis çalışma arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip kurduk. Arkadaşlarımızla, ilçemizdeki işyerlerinin taşıyıcı sistemlerinin mimari ve statik projelerine uygun olup olmadığına yönelik denetimlere başladık. İş yerlerinde kolon ve kiriş kontrolü gerçekleştiriyoruz. İzinsiz ve yasal olmayan herhangi bir müdahaleye rastlanması halinde hukuki adımlarımızı atacağız." diye konuştu.

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