Seydişehir'den Gaziantep'e küçükbaş desteği

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinden "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yardımlar sürüyor.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların çağrısıyla afetzede yetiştiriciler için yüzlerce küçükbaş toplandı.

Kaymakam Deniz Pişkin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 64 konteynerden oluşan Seydişehir Mahallesi için çalışmaların sürdüğünü hatırlatarak, "Deprem bölgesinde hayvanlarını yitiren çiftçilerimize destek olması anlamında hayırsever insanlarımızın ve çiftçilerimizin verdiği küçükbaşları gönderiyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da depremin ilk gününden bu yana 30'un üzerinde yardım tırının bölgeye gittiğini belirterek, "Hatay'da ekiplerimiz kurtarma çalışmalarına destek verdi. Deprem bölgesine yardımlarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep'te hayvanları telef olan kardeşlerimize verilmek üzere 100 küçükbaş gönderdik." ifadesini kullandı.

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