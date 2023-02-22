Meslek liseliler Hatay'a gönderdikleri mobil ekmek fırınının ikincisi için kolları sıvadı

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen illerden Hatay'a gönderdikleri kendi imalatları "K-Tek Mobil Ekmek Fırını"nın ikincisini üretiyor.

Okulun AR-GE çalışmaları kapsamında tasarlanan "K-Tek Mobil Ekmek Fırını" Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede hizmet vermesi için Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla öğrenci ve öğretmenler tarafından 3 günde üretildi.

Fırın, öğretmenlerden oluşan ekiple Hatay'a gönderildi. Bölgeye ulaşan öğretmenler, günlük 13 bin ekmek üretimiyle bölgede hizmet vermeye başladı.

Fırının bölgede taze ekmek ihtiyacını büyük oranda karşılaması üzerine bir grup öğretmen, MEB talimatıyla ikinci fırını üretmek için Konya'ya döndü.

Öğrenci ve öğretmenler ikinci fırının üretilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Bölgeye giden ekipte yer alan okulun müdür yardımcısı Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, öğrencilerle deprem bölgesindeki insanlar için faydalı bir çalışma yürüttükleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Fırının tamamlanması için öğrenci ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 30 kişiyle gece gündüz çalıştık. Fırınımızda bir fırında olması gereken ekipmanın tamamı mevcut. Dışarıdan hiçbir enerji ihtiyacı duymadan kendi jeneratörüyle besleniyor. 24 saat ekmek üretebilecek kapasitede çalışıyor." dedi.

Bu çalışmayı Bakanlığa, depremden 3 ay önce AR-GE projesi olarak sunduklarını anımsatan Yılmaz, "Projemiz çok beğenilmişti. Bakanlığımız projemizi bildiği için verilen talimatla üretime başladık. İlk fırınımızın çalışması ve kapasitesi görüldükten sonra ikinci fırınımızın üretimine başladık." diye konuştu.

Yılmaz, ikinci fırını da en kısa sürede tamamlayıp yola çıkmayı planladıklarını vurguladı.

Fırını üretmekle kalmayıp sonrasında ekmek üretiminde de görev aldıklarını anlatan Yılmaz, "Fırınımızda üretilen ekmeklerin tamamı kendi öğretmenlerimiz tarafından yapılıyor. Meslek lisesi olarak 'iyi günde kötü günde mesleki eğitim her yerde' sloganıyla devletimizin ve milletimizin ihtiyacı olan her şekilde yanındayız." ifadelerini kullandı.

- Depremzedeler için çalışmaya devam ediliyor

Bölgede görev alan ve ikinci fırının üretimi için Konya'ya dönen okulun müdür yardımcılarından Ali Çetiner de ilk gönderilen fırında diğer öğretmenlerle dinlenmeden bir hafta çalıştıklarını anlattı.

Çetiner, "Bölgeye büyük oranda ekmek yardımı var ama zamanla sertleştiği için mobil fırınların yerinde sıcak üretimi gibi olmuyor. 24 saat üretim yaptık." dedi.

Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Bölümü 10. sınıf öğrencisi Ömer Alptekin ise fırının elektrik aksamında görev aldığını, öğrenci arkadaşlarıyla ellerinden geldiğince depremzedeler için çalıştıklarını söyledi.

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