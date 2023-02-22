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KONYA (AA) - Konya'da ev eşyası taşıyan kamyonda 190 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında ev eşyası taşıyan bir kamyonu durdurdu.

Sürücü Fikret K'nin durumundan şüphelenen ekipler, narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, kamyonun kasasındaki battaniye ve valizlerin içerisine gizlenmiş 190 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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