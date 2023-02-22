Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, depremzede aileleri ziyaret etti

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçeye yerleşen depremzede aileleri ziyaret etti.

Akkaya, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip Akşehir'e yerleşen aileler ile görüştü.



Ailelerle sohbet eden Akkaya, yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenerek şehrimize gelen ailelerimize ziyarette bulunarak hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de istek ve taleplerini dinledik. Yaralar sarılana kadar üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

Akkaya'nın ziyaretlerine AK Parti Akşehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülcü de eşlik etti.



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