Konya'da bir fabrika işçisi sattığı otomobilin parasını depremzedelere bağışladı

Depremzedelerin kırılan ve kaybolan tıbbi cihazları için belge istenmeyecek

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir fabrikada çalışan Cihangir Belci, sattığı otomobilin bedelini depremzedelere bağışladı.

Belci, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede insanlar için bir şeyler yapmak istedi.

Kullandığı otomobilini satan Belci, Seydişehir Kaymakamlığına giderek otomobilin bedelini "Seydişehir Depremde Tak Yürek Kampanyası"na bağışladı.

Belci, burada yaptığı açıklamada, "Devletimizin yanında olalım, destek verelim istedik. Bugün devletimizin yanında olmayacağız da ne zaman olacağız. Rabbim bize bu fırsatı verdi. İhtiyaç sahipleri için otomobilimi sattığım için mutluyum." dedi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin de kampanyaya otomobilini satarak anlamlı bir bağışta bulunan Belci'ye teşekkür etti.





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