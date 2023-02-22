Yunak Belediye Başkanı Konak, iş makinesi operatörleriyle bir araya geldi

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KONYA (AA) - Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, deprem bölgesinde görev yapan iş makinesi operatörleriyle bir araya geldi.

Konak, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremleri sonrası bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan iş makinası operatörleriyle makamında bir araya gelerek bilgi aldı.

İş makinesi operatörlerine gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür eden Konak, "Enkaz altından birçok canımızın kurtarılmasına ve hayatı kolaylaştıran çalışmalara imza atarak, onlara yeni bir nefes oldunuz. Göstermiş oldukları dayanışma ve özveri için her birine gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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