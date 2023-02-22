Konya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde 30 gönüllü kadın, depremzedeler için dikmeyi sürdürdüğü mont, uyku tulumu, eşofman takımı ve battaniyeleri bölgeye gönderiyor.

Gönüllü kadınlardan öğretmen Derya Ünverkoç, "Asrın felaketinden bu yana yanımda olan, emek veren cefakar öğrencilerimizden Allah razı olsun. İmkansızlıklar içinde imkanlar yaratmaya çalıştık, çok zor şartlarda çalıştık. Malzememiz yoktu, makinalarımız dikim için uygun değildi ama sağ olsun emek veren bütün öğrencilerim her türlü zorluğa göğüs gerdiler ve çok güzel ürünler elde ettik." ifadesini kullandı.

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