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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Konya'da:

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Konya'da:

KONYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay ve Kahramanmaraş'taki huzurevlerinden, Konya Meliha Ercan Huzurevi'ne nakledilen 68 afetzedeyi ziyaret etti.

Bakan Derya Yanık huzurevi ziyareti öncesi Konya Devlet Tiyatrosu'na geçerek burada sergilenen çocuk oyununu, depremde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan devlet korumasındaki çocuklarla izledi.

Programın ardından Selçuklu ilçesindeki Meliha Ercan Huzurevi'ne geçen Bakan Yanık, buraya Kahramanmaraş ve Hatay'dan nakledilen huzurevi sakinleriyle buluştu.

Odalarını ziyaret ettiği depremzede yaşlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Yanık, "Siz bizim için kıymetlisiniz." dedi.

Yanık, huzurevinden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hemen akabinde, deprem bölgesinde bulunan bakanlığa bağlı kuruluşlardaki riskli olabileceğini değerlendirdikleri birimleri hızla tahliye ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Biz depremin hemen akabinde kuruluşu olan birimlerimiz, buna engelli yaşlı hizmetlerimiz dahil, çocuk hizmetlerimiz dahil, kadın kuruluşlarımız dahil riskli olabileceğini değerlendirdiğimiz deprem bölgesindeki kuruluşlarımızı tahliye ettik. Daha sonra sağlam tespiti yapılan kuruluşlarımıza peyderpey misafirlerimizi, sakinlerimizi geri yerlerine döndüreceğiz. İlk etapta hiçbir canı riske etmemek için çocuklarımız, büyüklerimiz, kadın kuruluşlarında kalan kadınlarımız olmak üzere hepsi güvenli bölgelere nakledildi."

Konya'da Meliha Ercan Huzurevi'ne toplam 68 huzurevi sakini yaşlının nakledildiğini, gelenlerden 26'sının Kahramanmaraş'tan, 42'sinin Hatay'dan olduğunu, çalışmalar bitene kadar kendilerinin burada ağırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Son olarak depremzedelere, "Yaralarımızı saracağız, yolumuza devam edeceğiz" diyen Bakan Yanık'a ziyareti sırasında AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu eşlik etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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