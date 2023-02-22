Deprem bölgesinden Başkan Akkaya'ya hediye geldi

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber ederek deprem bölgesine yardımda bulunan Akşehir Belediyesi, özellikle Hatay bölgesinde sıcak yemek ikramı, kurtarma çalışmaları, su tankerleri ile su dağıtımı, seyyar tuvalet, tıkanan kanalizasyonları açma ve yardım tırları gibi birçok çalışmalara destek vermeye devam ediyor.



Bu yardım çalışmaları karşısında memnuniyetini dile getiren depremzede vatandaşlar Akşehir Belediyesi’nin, Akşehir sivil toplum kuruluşlarının ve Akşehir halkının iyiliklerini unutmadı.

Deprem Bölgesi Hatay’dan Başkan Akkaya’ya depremzede bir vatandaş tarafından hediye kolisi geldi.



Akşehir Belediyesi yardım ekiplerine verilen ve Akşehir’e ulaşan kolinin içinde limon, zeytinyağı ve altın top dağ çayı bulunurken birde Başkan Akkaya’ya yazılmış mektup çıktı. Depremzede vatandaş İsmail Öztürk tarafından yazılan mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve tüm Akşehir halkına, Narlıca Mahallesinde çalışan, aş çıkaran personeline, Akşehir annelerine, ablalarına, tüm Akşehir halkına, yediden yetmiş yediye kadar herkese, Narlıca Mahallesi adına ben İsmail Öztürk kardeşiniz canı gönülden teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah Akşehir’e uğrayacağım. Canı gönülden selamlar. Başkanımi toplu olarak bizi ziyarete gelen tüm sivil toplum üyelerine teşekkür ederim. Allah’a emanet olun. Bu küçük hediyeyi kabul ederseniz çok çok sevinirim. İsmail Öztürk. Antakya, Hatay."

Deprem bölesinden gelen koli ile duygulanan Başkan Akkaya, "Deprem felaketi yaşayan bölgelerde Akşehir Belediyesi ve Akşehir Birlik Platformu olarak elimizden gelen tüm yardımları yapmaya çalıştık. Değerli Akşehirli hemşehrilerimiz de bu bölgeye ulaştırılması için her türlü ihtiyaç malzemesi ve gıda yardımları ile depremzedelere destek oldular. Bu çalışmalarımız karşısında bölgede yaptığımız ziyarette depremzede vatandaşlarımız bizlere teşekkür ederek minnettarlıklarını gösterdiler. Yine deprem bölgesinden İsmail Öztürk isimli değerli bir kardeşimiz bizlere küçük bir hediye ve mektup göndermiş. Sağ olsun, var olsun. Bu güzel mektup bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah Akşehir Belediyesi, Akşehir Birlik Platformu ve Akşehir halkı olarak depremzedelerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz." dedi.

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