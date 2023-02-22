Depremzede çocuklar için Akşehir'de özel eğlence düzenlendi

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KONYA (AA) - Akşehir KYK yurdunda kalan depremzede ailelerin çocukları için eğlence düzenlendi.



Akşehir Belediyesinin katkılarıyla yapılan etkinlikte, ilçe gençlik ve spor merkezi gönüllü gençleri, depremzede çocuklara yaşadığı travmayı bir nebze unutturmak ve yüzlerine biraz tebessüm ekleyebilmek için çeşitli eğlenceler düzenledi.

Yüz boyama, çuval yarışı, halat çekme, matrak oyunu, dart gibi oyunlarla neşeli dakikalar geçiren çocuklar çalan müziklerle oyunlar oynayıp, dans etti.







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