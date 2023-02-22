Hataylı depremzede çocuklara gidecek oyuncaklar Başkan Akkaya'ya teslim edildi

KONYA (AA) - Kahramanmaraş ve 10 ilin etkilendiği deprem bölgesindeki çocukları biraz olsun mutlu etmek umuduyla ilçede toplanana oyuncaklar bölgeye gönderilmek üzere Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya teslim edildi.



Oyuncaklar Akşehirspor, Eğitim, Değerlerimiz, İzcilik, Rehberlik, Çevre ve Gençlik Kulübü Derneği (AKSEDİR) ile Akşehir Müftülüğü Vahap Gazi Kuran Kursu’nun öğrencileri tarafından bir araya getirildi.



AKSEDİR Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncağım Senin Olsun' kampanyası aracılığı ile toplanan oyuncaklar bugün Hatay'a gidecek olan Belediye Başkanımız Sayın Salih Akkaya'ya teslim ettik. Ayrıca kampanyaya katkıda bulunan tüm hayırseverlere, Akşehir Müftülüğü Vahap Gazi Kur’an Kursu 4-6 yaş öğrenci ve öğretmenlerine ve kardeşlerinin acısını paylaşıp oyuncaklarını bağışlayan tüm yavrularımıza ve Akşehir Belediye Başkanımız Sayın Salih Akkaya’ya minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Akşehir Aksedir Derneğinin öncülük ettiği kampanyaya, Vahap Gazi Kur’an Kursu öğrencileri de 650 parça oyuncak, 50 tane çocukların dilinden yazılan özel mektup, hikaye ve boyama kitapları, takı-tokalar ve 15 çantalık genç kız kişisel bakım seti olmak üzere 5 koli ürünle katkıda bulundu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın sözlerine de yer verilen açıklamada Akkaka'nın, "Depremzede çocuklarımız büyük bir felaketi yaşadı. Çocuklarımız için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Yaşadığı travmaları unutturmak, eğitim öğretim hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi adına birlikte çaba sarf edeceğiz. Akşehir Spor, Eğitim, Değerlerimiz, İzcilik, Rehberlik, Çevre ve Gençlik Kulübü Derneği (AKSEDİR) ve Akşehir Müftülüğü Vahap Gazi Kuran Kursu’nun başlatmış olduğu ‘Oyuncağım Senin Olsun’ kampanyası ile çok duygulu ve anlamlı mesajlar içeren koliler hazırlamışlar. İçlerinde oyuncak, boyama kitapları, hikayeler, kişisel bakım setleriyle var. Emeklerine yüreklerine sağlık." dediği ifade edildi.



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