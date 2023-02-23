Bozkır'dan deprem bölgelerine destek sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KONYA (AA) - Bozkır'dan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler ve Hatay depreminden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.

Depremzedelere belediye koordinatörlüğünde yardım tırı gönderildi.

Belediye Başkanı Sadettin Saygı, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Saygı, "Hatay'da meydana gelen son deprem sonrasında acil ihtiyaç olan yemekhane ve mutfak malzemeleri, gıda, odun ve kömür yüklü tırımızı uğurladık." dedi.





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