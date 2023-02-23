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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya itfaiyesi Hatay'da 168 kişiyi enkazdan çıkardı

AA

Konya itfaiyesi Hatay'da 168 kişiyi enkazdan çıkardı

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gittikleri Hatay'ın Antakya ilçesinde 168 kişiyi enkazdan kurtaran Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gösterdikleri azim ve çabalarıyla afetzedeler için umut oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesinde iki hafta zor şartlarda enkazdakilere ulaşmaya çalışan 170 itfaiyeci, görevlerinin ardından döndükleri Konya'da alkışlarla karşılandı.

Hatay Polisevi bahçesinde konuşlanan ve ihbarları değerlendirmeye alarak enkazdakilerin imdadına koşan ekipler, zorlu süreçte yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

İtfaiye Koordinasyon Amiri Kadir Ünver, depremlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın talimatıyla yola çıktıklarını ve Hatay'a ilk ulaşan ekip olduklarını söyledi.

- "İlk üç gün hiç uyumadan görev yaptık"

Tüm depremzedelere çare olmaya çalıştıklarını ifade eden Ünver, "Çalışmaların tamamı bitinceye kadar oradan gelmemeye söz verdik. İlk günden bugüne kadar ayrılmadan görevimizi sürdürdük. Bir canlıyı kurtardıktan sonra enerjimizin arttığını hep hissettik. Özellikle ilk üç gün hiç uyumadan görev yaptık." dedi.

Ünver, normal şartlarda çalışılamayacak ve girilemeyecek enkazda arama kurtarma faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Bu süreçte kalbi atan hangi tür canlı olursa olsun el uzattıklarını dile getiren Ünver, "Konya itfaiyesi olarak, 168 kişiyi enkaz altından çıkardık. Canlı ne varsa, sesini duyabildiğimizin yardımına koşmaya çalıştık. Bir vatandaşımız konuşlandığımız noktaya gelerek kardeşinin enkaz altında olduğunu söylemişti. Ekiplerimizle koşarak enkaz alanına gittik. Ön fizibilite çalışmasının ardından içeriden ses aldık. 'Seni kurtarmaya geldik.' dediğimizde enkaz altındaki kardeşimiz hüngür hüngür ağladı. Bu anı hiç unutamıyorum." diye konuştu.

İtfaiye Başçavuşu Abdullah Şimşek ise Hatay halkının kendilerine olan teveccühünü unutmayacağını anlattı.

Antakya'nın her yerinde enkazdakileri kurtarabilmek için çabaladıklarını aktaran Şimşek, "Bir enkazın yatak odasına ulaştığımızda orada üç kardeşin birbirine sarılmış vaziyette cenazelerini bulmuştuk. Kendimi tutamayıp ağladım. Vatandaşların, enkazdan kendi cenazelerini bile çıkarırken, bize dua etmeleri beni çok duygulandırdı. Keşke enkazda her ulaşabildiğimiz kişiyi canlı olarak çıkarsaydık." ifadelerini kullandı.

- "İnci'nin bir ayağını enkazdan kurtarabilmek için 18 saat iğneyle kuyu kazar gibi çalıştık"

İtfaiye Çavuşu ve Eğitmen Fatih Büyükoflaz da özellikle daha çok canlıya ulaşabilecekleri ilk üç gün canlarına can katarak çalışmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Hatay'da yeniden doğduğunu vurgulayan Büyükoflaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 18 yıldır itfaiyeciyim. Birçok yangına, kazaya gittim. Birçok insan kurtardım ama ilk defa mesleğimin ne anlama geldiğini, neler yapabildiğimizi çok net bir şekilde gördüm. Gerçekten, 'Kitaplarımı da kurtarın.' diyen Leyla öğretmeni, yanındaki komşusunun siper olarak kurtardığı İnci'yi unutamam. İnci'nin bir ayağını enkazdan kurtarabilmek için 18 saat iğneyle kuyu kazar gibi çalıştık. Etrafını açmamız gerekiyordu ve dar bir alandı. Zor koşullarda çalıştık. Enkazdayken 3 defa artçı deprem oldu. Arkadaşlarımla bu esnada göz göze geldik ama bırakıp kaçmak aklımıza bile gelmedi. Elini tuttuğumuz her canlıyı Allah'ın da yardımıyla kurtardık."

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