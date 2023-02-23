Depremler sonrası 8 bin 229 öğrenci Konya'da okula başladı

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Konya'ya gelen 8 bin 229 öğrencinin, örgün eğitim kurumlarına kaydı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, deprem nedeniyle bulundukları yerleri terk etmek zorunda kalan ailelerin okul çağındaki çocukları için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Yiğit, il merkezi ve ilçelerdeki KYK yurtlarıyla okul pansiyonları ve öğretmenevlerine yerleştirilen ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için gerekli tüm çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğüne dikkati çekerek, "İlimiz genelindeki 24 KYK yurdunda anasınıfları ve oyun odaları açtık. Depremzede vatandaşlarımızın toplu olarak yerleştirildiği her yerde eğitim ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sınıflara yapılan ziyaretlerde öğrencilerin yeni sınıflarına uyum sağladığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Anasınıflarına ek olarak Selçuklu'daki Şemsi-i Tebrizi ve Alaaddin KYK yurtlarında ilkokul, Meram'daki Mevlana ve Tahir Büyükkörükçü KYK yurtlarında ise ilkokul ve ortaokul sınıflarını da açarak öğrencilerimizin eğitim öğretimden mahrum kalmamaları için önemli bir adımı atmış olduk. Gerek yurtların bünyesinde oluşturduğumuz sınıflarda gerekse ailelerin isteği ile bir okul çatısı altında eğitim alan tüm öğrencilerimizin okul kıyafeti, kırtasiye ve kitap ihtiyaçlarını da karşıladık. Gayemiz, öğrencilerimizin her şart ve imkan içinde eğitim öğretimden mahrum kalmadan bu sancılı süreci atlatmasıdır. İnanıyoruz ki Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen çalışmalardan yola çıkarak kadim şehir Konya'mızda Valiliğimizin koordinesinde, eğitim yöneticisi ve öğretmenlerimizin fedakarca gösterdikleri gayretlerle eğitim öğretim asla aksamayacaktır."

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