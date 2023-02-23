Konya'da 190 kilogram esrar ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da ev eşyası taşıyan kamyonda 190 kilogram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü Fikret K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Polis ekipleri dün, Konya-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 190 kilogram esrar bulmuş, sürücü Fikret K'yi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.