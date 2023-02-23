Konya Büyükşehir Belediyesi, Bilim Tırı ile depremzede çocuklara moral veriyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren Bilim Tırı, Hatay'daki depremzede çocuklar için hizmet veriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen çocukların yaşadıkları büyük korkuyu bir nebze de olsa unutturabilmek için Bilim Tırı'nın deprem bölgesine gittiğini belirtti.

Altay, depremin ilk gününden bu yana Hatay'da altyapı, lojistik, su çalışmaları, barınma, mobil mutfak, haberleşme ve enerji sağlama gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak adına canla başla çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak ve çocuklara moral vermek için Bilim Tırı'nı da Hatay'a gönderdik. Bilim Tırı'mızı Hatay'ın Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Samandağ ve Yayladağı çadır kentlerinde çocuklarımızla buluşturuyoruz. Tüm evlatlarımızı davet ediyorum. Ülkemizi derinden sarsan bu büyük afetin yaralarını hep birlikte saracağız inşallah."

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