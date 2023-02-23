Konya'da eski karısını bıçakla rehin alan şüpheli, çocuklarını görünce teslim oldu

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KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde, eski karısını çalıştığı iş yerinde bıçakla rehin alan şüpheli, çocuklarını görünce polise teslim oldu.

İddiaya göre, B.G. çocuklarını göremediğini öne sürerek, boşandığı S.T'nin çalıştığı Uluırmak Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Burada, B.G. ile S.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B.G, S.T'yi bıçakla rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Müzakereci polis ekibinin iki saat süren ikna çabasına rağmen eyleminden vazgeçmeyen B.G, olay yerine getirilen iki kız çocuğunu görünce polise teslim oldu.

B.G. gözaltına alınırken, S.T. kontrol amacıyla ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

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