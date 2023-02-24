Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 309 av tüfeği ele geçirildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen iş yerine düzenledikleri operasyonda, 309 av tüfeği, 94 av tüfeği namlusu ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüpheli jandarma merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.