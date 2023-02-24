Bozkır'daki depremzedeler ziyaret edildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren vakıf heyeti, KYK yurdundaki depremzedeleri ziyaret etti.

Bozkırlılar Vakfı İlçe Temsilciliği yöneticisi Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada, "Bozkır'da evlere yerleşen hem de KYK yurduna yerleşen deprem mağduru kardeşlerimizi ziyaret ederek hoş geldiniz demek istedik ve onlarla sohbet ederek acılarını paylaşıp, beraber bu zorluğu Allah'ın izniyle, aşacağımızı dile getirdik." ifadesini kullandı.

Aydın, depremzedelere çeşitli ikram ve hediye yapıldığını ifade etti.

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