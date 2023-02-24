Beyşehir'den deprem bölgesindeki çiftçilere yem desteği sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinden "asrın felaketi" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki çiftçilere yem desteği çalışmaları çalışmaları sürüyor.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, deprem bölgesindeki üreticilere destek vermek amacıyla başlattığı yardım kampanyası devam ediyor.

Kampanya kapsamında yardımsever esnaf ve vatandaşlardan toplanan hayvan yemleri, tırla Adıyamanlı çiftçilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü yetkilileri, organize edilen bağış kampanyasına destek veren çiftçiler ile tarım sektöründeki tüm paydaşlara teşekkür etti.

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