Yunak'ta iki uzman doktor göreve başladı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde 2 uzman doktorun göreve başladığı bildirildi.



Hastaneye atanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Züleyha Zengin ile genel cerrahi uzmanı Mustafa Kağan Başdoğan, hasta kabulüne başladı.

Başhekim Hasan Gazi Uyar, yaptığı açıklamada, "Hastanede eksikliği hissedilen iki önemli branşta uzman doktor atamasının yapılması ilçede büyük memnuniyet yaşattı. Bu bağlamda göreve yeni başlayan doktorlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.