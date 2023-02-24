Konyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

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KONYA (AA) - Arabam.com Konyaspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı.

Duran top çalışmasıyla devam eden idman, taktik hazırlıklarla sona erdi.

Yeşil-beyazlıların, akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gideceği bildirildi.





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