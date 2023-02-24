Balıkçıların limanda hareketsiz halde bulduğu çulluk kuşu barınağın misafiri oldu

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki limanda kayıkların yanında hareketsiz vaziyette bulduğu çulluk kuşu, balıkçı barınağının misafiri oldu.

Çiftlik Mahallesi’nde sabah saatlerinde kıyısı buzlarla kaplı limana gelen balıkçılar, kayıkların yanında hareketsiz duran bir kuşla karşılaştı.

Balıkçılar soğuktan üşüdüğü gözlenen ve yaşadığını fark ettikleri kuşu, kullandıkları balıkçı barınağına götürerek ısınmasını sağladı ve yiyecek verdi.

Barınaktaki koltuklar üzerinde gezinen ve sürekli uyumaya çalışarak bulunduğu alandan ayrılmak istemeyen çulluk kuşu, balıkçıların ellerine alıp sevdiği maskot haline geldi.

Balıkçı İbrahim Erdoğan, gazetecilere, kuşu sabah saatlerinde limana geldiklerinde bir kayığın yanında soğuktan üşümüş halde bulduklarını söyledi.

Kuşu ölü zannettiklerini aktaran Erdoğan, "Bir baktık, soğuktan uyuşmuş, uçamamış. Arkadaşlarla barakaya aldık. Burada canlandı. Bir şeyler verdik yemedi ama kendine geldi. Buradan da ayrılmak istemiyor. Birkaç gün misafirimiz olacak gibi görünüyor." diye konuştu.



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