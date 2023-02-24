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Depremzede çocuğun polis otosundaki megafondan söylediği şarkı duygulandırdı

AA

Depremzede çocuğun polis otosundaki megafondan söylediği şarkı duygulandırdı

KONYA / ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da depremzede bir kız çocuğunun, polis aracındaki megafondan şarkı söylemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da geçici görevde bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yandan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olurken, bir yandan da depremden etkilenen çocuklara moral vermeye çalışıyor.

Kentte görev yapan bir devriye ekibinin, karşılaştığı depremzede kız çocuğu ile diyaloğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Araçtaki başka bir polis tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, polis kız çocuğundan bildiği bir şarkıyı söylemesini istiyor.

Bunun üzerine kız çocuğu polis otosundaki megafondan, "Duydum ki bensiz yaralı gibisin" şarkısını söylüyor. Görüntülerde ekip otosundaki polisin, duygulanması ve alkışlaması yer alıyor.

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