Patlayan lastiklerle deprem bölgesine yardım ulaştıran tır sürücüsüne yeni dorse hediye edilecek

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KONYA (AA) - TANER AYDIN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tıra yükledikleri yardım malzemelerini, aracın 2 lastiğinin patlamasına rağmen bölgeye ulaştıran şoföre, Konyalı sanayiciler tarafından yeni dorse hediye edilecek.

Memleketleri Tokat'tan tıra yükledikleri yardım malzemelerini, patlayan lastiklere rağmen kilometrelerce katederek bölgeye ulaştıran Kaan ve Batuhan Türkiyeli kardeşlerin videosu, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Videoyu izleyen Konyalı iş insanları Mustafa Türkmen ve Nazif Buğa, kendi ürettikleri yeni bir dorseyi, bu kardeşlere hediye etme kararı aldı.

Yapımı son aşamasına gelen dorse, gelecek günlerde Konya'da Kaan Türkiyeli'ye teslim edilecek.

Konyalı dorse üreticisi Mustafa Türkmen, AA muhabirine, videoyu izledikten sonra tır sahibine araç plakası üzerinden ulaştıklarını belirtti.

Üzerinde kepçe olan tırın bu şekilde kilometrelerce yol gitmesine şaşırdıklarını ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Lastiksiz bir biçimde yürümemesi gereken treylerin yürüdüğünü gördük. Dorse üretimi bizim işimiz olduğu için ayrı bir dikkatimizi çekti. Ortağım Nazif Bey ile bir istişare yaptık. Bu kişinin canıgönülden yardımını gördük. Biz de Tokatlı Kaan ağabeyimize bir dorse hediye etmeyi uygun gördük. Önümüzdeki hafta dorsesini kendisine teslim edeceğiz. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın."

- Yeni dorsenin adı "Enkaz" olacak

Türkmen, tır şoförü Kaan Türkiyeli'nin ilk başta hediye tekliflerini kabul etmediğini dile getirerek, "Bunu Allah rızası için yaptım dedi. Çok zor ikna ettik. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Dorseye de isim olarak enkazdan çıkarılan bir kediye verilen ismi, kötü bir hatıra da olsa 'Enkaz' ismini verdik." dedi.

Nazif Buğa ise normalde lastikleri patlayan tırın fren sisteminin kilitlenmesi gerektiğini anlattı.

Tırın patlayan lastiklerle kilometrelerce yol almasına inanamadıklarını belirten Buğa, "Bu normal bir şey değil, bu dorsenin frenlerinin normalde kilitlenmesi lazım. Jantın üzerinde gidiyor, fren yok, hava yok, normalde bu araç gitmez. 118 kilometre jant üstünde gidiyor, oraya varıyor." diye konuştu.

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