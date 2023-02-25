Konya'da 612 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde kaçak elektronik sigara ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Meram ilçesindeki iş yerine düzenlediği operasyonda, 112 kaçak elektronik sigara ile 45 likit ele geçirdi.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bir kargo firmasında iş yerine gönderilmek üzere 2 koli bulunduğunu belirledi.

Kargo firmasına giden polis, kolilerin içinde de 500 kaçak elektronik sigara buldu.

Ele geçirilen ürünlere el konuldu, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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