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Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedeler için seferber oldu

AA

HAVVA DEREAĞZI - Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler, ailelerinin gönderdiği yardım parasına kendi harçlıklarını da ekleyerek depremzedeler için ev eşyaları aldı.

Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedeler için seferber oldu

KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler, ailelerinin gönderdiği yardım parasına kendi harçlıklarını da ekleyerek depremzedeler için ev eşyaları aldı.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası Endonezyalı 7 öğrenci, Konya'da Büyükbayram Ortaokulunun spor salonunda oluşturulan ev eşyası deposunda depremzedelere yardımcı olmak için görev alıyor.

Öğrenciler, ailelerinin depremzedeler için gönderdiği yardım parasına kendi harçlıklarını da ekleyerek toplanan 50 bin lirayla depremzedeler için çeşitli ev eşyası aldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi Rani Regita Mutiara Fiqih, AA muhabirine, depremzedeler için çok üzüldüğünü, elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Deprem haberini alan ailesinin kendisini merak edip aradığını aktaran Fiqih, "Kardeşlerimiz için çok üzüldük. Deprem bölgelerinde birçok Endonezyalı arkadaşım yardım ediyor. Biz de burada yardım ediyoruz. Kadınlar mutfakta paketleme yapıyor, erkekler eşyaları taşıyor. Çok yorulduk ama yardım etmekten mutluyuz." diye konuştu.

- Depremzedeler için tek yürek

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi Rizky Hidayatullah da arkadaşlarının desteğiyle daha çok kişiye yardım ettiklerini anlattı.

Toplanan parayla depremzedeler için aldıkları ev eşyasını çalıştıkları depoya teslim ettiklerini vurgulayan Hidayatullah, "Yardıma devam edeceğiz. Alışverişe gittik, depremzedelerin ihtiyaçlarını aldık. Burada yalnız değilim, arkadaşlarım da var. Bence insan ruhu her zaman uyandırılmalıdır. Geçmiş olsun Türkiye. Türkiye'de deprem olduğu için çok üzgünüm, yardımlaşmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla para topladık, depremzedelerin battaniye, çatal, kaşık ve yorgan gibi ihtiyaçlarını aldık. İnşallah Allah hepimizi korusun." ifadesini kullandı.

- Mutlu eden birlik

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkan Vekili Fatih Cihat Büyükmatür ise yaşanan acı deprem sonrası insanların birlik ve beraberliğinin, yaralarının sarılmasında büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Endonezyalı öğrencilerin depremzedeler için yardım etmesinin de bu birlik ve beraberliğin güzel bir örneği olduğunu belirten Büyükmatür, şunları kaydetti:

"Endonezyalı öğrencilerimiz bize ulaşarak 'Hocam biz bu depremden çok etkilendik, üzüldük, kendi aramızda ailelerimizden de destek alarak 50 bin lira topladık. Depremzedelerimiz için ne yapabiliriz?' diye sordu. Bu bizi çok mutlu etti, bir kez daha İslam kardeşliğini, ümmet olma bilincini gördük. Arkadaşlarımız bizimle gelerek acil ev ihtiyacı olan çaydanlık, battaniye gibi eşyalar aldı. Konya'mıza 10 farklı deprem bölgesinden gelen depremzede vatandaşlarımıza bunları ulaştırıyoruz. Bu acıyla yeniden gördüğümüz kardeşlik ortamı, umarım mutlu ve güzel günlerde de hep devam eder."

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