UMKE gönüllüleri hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadıkları deprem bölgesini unutamıyor

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Osmaniye, İslahiye ve Antakya'daki çalışmalara destek veren Konya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) enkaz alanlarında yaşadıkları hafızalarında iz bıraktı.

Acil Sağlık Hizmetleri Afet Biriminde hemşire olarak çalışan Nejla Karademir, AA muhabirine, depremden hemen sonra UMKE grubunda yazışmaların ve planlamaların başladığını anlattı.

Gönüllü olarak 12 yıldır UMKE'de görev yaptığını aktaran Karademir, ekip arkadaşlarıyla toplanma alanında buluştuklarını, yapılan organizasyonla kendileri için belirlenen bölgelere hareket ettiklerini söyledi.

Planlamayla Hatay'a giden ekipte yer aldığına değinen Karademir, "Konya UMKE olarak Osmaniye, İslahiye ve Antakya'ya gittik. Yaklaşık 12 gün orada güzel hizmetlerde bulunduk." dedi.

- Çalışma şartları zor olsa da pes etmeden çalıştılar

Görev aldıkları her enkazda zamanla yarıştıklarını vurgulayan Karademir, şöyle konuştu:

"Enkaz altında hızlı müdahale çok önemli. Bir enkazda depremzedeye müdahalemizi gerçekleştirdik, konuştuk, ayağı sıkıştığı için çıkaramadık. Ekibimizle yaklaşık 30 saat o hastanın başında bekledik. Hasta korkuyordu, üzerine battaniye örttük, telefonla ışık verdik. Bu arada hastanın yakınları da oradaydı. Onlar da afetzedeydi, korkmuşlardı, onlara da müdahale ettik. 30 saatin sonunda depremzedeyi kurtardık, inanılmaz mutlu olduk. Emeğimizin karşılığını aldık, bunun mesleki tarifi bambaşka 'İyi ki sağlıkçıyım' dedim. Onun dışında başka hastalara da müdahale ettik. Ama 30 saatlik ilk müdahalemi unutamıyorum."

Karademir, bölgede hüznü de mutluluğu da bir arada yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuk, yaşlı birçok müdahalede bulunduk, güzel bir duygu. Ama kurtaramadıklarımız da oldu, çok üzüldüğümüz duygusal anlar yaşadığımız zamanlar da oldu. Elimizden geleni yaptık. Allah ülkemize, insanlara yardım etsin. Gerçekten çok büyük bir afet yaşandı, Hatay yok gibiydi, hiç sağlam bina yoktu. Sürekli artçılar vardı, bizim için çalışma şartları da çok zordu. Her şeye rağmen insanlarımız için vatanımız için her zaman varız."

- Hüznü de yaşadılar mucizelere de tanıklık ettiler

Konya Şehir Hastanesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Kübra Güngör de 7 yıldır UMKE'de gönüllü olarak çalışmalara katıldığını anlattı.

Toplanma alanında buluştuktan sonra Osmaniye'de görevlendirilmesi üzerine vakit kaybetmeden yola çıktıklarını belirten Güngör, "Yolda açıkçası kaygı ve korkuyla ilerledik, neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Adana'dayken ikinci depremi yaşadık, Osmaniye'ye devam ettik. 9 katlı bir binanın enkazında görev aldık. Enkazdan çıkarma işlemlerinde duygusal anlar yaşadık." diye konuştu.

Güngör, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kurtarılma haberini paylaştığı 9 Şubat'ta 88. saatin sonunda Metin Tamer Sİtesi'nden çıkarılan Murat Babaoğlu'nu kurtarma çalışmasında görev aldığını vurgulayarak, "88. saatte bir vatandaşımızı AFAD ve sivil toplum kuruluşlarımızla çıkardık. O an tarifi olmayan duygular yaşadık. Osmaniye'den sonra Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yönlendirildik. Burada birinci basamak sağlık hizmeti sunduk, sosyal hizmet uzmanı olduğum için psiko-sosyal destek sağladım. Çadır kent ziyaretlerinde bulundum." ifadesini kullandı.

Bölgede farklı duygular yaşadıklarını belirten Güngör, tekrar bölgeye dönmek istediğini kaydetti.

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