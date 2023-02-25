Konya'dan Hatay'a "Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı" gönderilecek

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a "Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı" gönderileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, tüm imkanları seferber ederek, Hataylıların yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Depremzede vatandaşların, ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorun yaşamamaları için önemli bir hizmeti hayata geçirdiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Konya Diş Hekimleri Odasıyla, 'Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı'nı hazırladık. Aracımız pazartesi günü Hatay'da olacak ve depremzede kardeşlerimize şifa dağıtmaya vesile olacak. Onların her yönden sağlıklı olmasına büyük önem veriyoruz. Bu zor zamanları en kısa sürede atlatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

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