Depremzede çocuklar, Konya Bilim Merkezi ile tanıştı

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KONYA (AA) - Konya Bilim Merkezi, düzenlediği bilimsel etkinliklerle Konya'daki depremzede çocuklara moral veriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan felaketin ardından depremin yıkıma uğrattığı şehirlerden çok sayıda depremzede çocuğu aileleriyle Konya'da en güzel şekilde misafir ettiklerini ifade etti.

Konya olarak Hatay'da yaraların sarılması için günlerdir çalışma yürüttüklerini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Bir taraftan da şehrimizde ağırladığımız misafirlerimizin yanında oluyoruz. Depremden sonra şehrimize gelen çocukların deprem travmasını daha kolay atlatabilmelerini sağlamak için Konya Bilim Merkezimiz de boş durmuyor. Psikolojik danışmanlık eğitimi alan personellerimiz deprem bölgesinden gelen ve yurtlarda kalan misafirlerimiz için bilim gösterileri, teleskopla gökyüzü gözlemi, astronomi sunumları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Eğlenceli geçen programların sonunda çocuklarımıza çeşitli hediyeler de dağıtarak onları sevindiriyoruz."

Deprem bölgesinden gelen ve Konya'daki okullara yerleştirilen öğrencilerin de Konya Bilim Merkezi ile tanıştırıldığını aktaran Altay, "Bu öğrencilerimiz de geziler, atölye çalışmaları ve planetaryum gösterilerine katılıyor. Çocuklarımızın Bilim Merkezi'ne aileleriyle de gelebilmeleri için hafta sonları onları yurtlarından servislerle alarak merkezimizde düzenlenen etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.





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