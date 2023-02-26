Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden depremzedelere yardım

Türkiye'de deprem riski olmayan iller: En güvenli il ve ilçeler hangileri?

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KONYA (AA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 şehrin etkilendiği "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde büyük hasar gören illerdeki yaraları sarmak için seferber oldu.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak depremden etkilenen bölgeye battaniye ve bot başta olmak üzere giyecek, yiyecek, temizlik malzemeleri, bebek bezi, ısıtıcı, jeneratör, gibi malzeme yardımında bulunulduğunu belirtti.



Karabacak, depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, çalışma yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"84 odamız ile 60 bine yakın esnaf ve sanatkarımız ellerinden gelenin fazlasını yapmaya devam etmektedir. Bölgeye ivedilikle sevk ettiğimiz 50'den fazla iş makinesi ve 300'e yakın esnaf ve sanatkarımız arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Her türlü ihtiyacın karşılanması noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Allah'ın izniyle bugünleri de açılan bu yaraları da devlet–millet eliyle saracağız. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak katkılarımız devam edecektir. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, bu tür afetlerden ülkemizi ve tüm insanlığı koruması için dua ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

























































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