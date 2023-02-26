Enkaz altındaki kadını saçını keserek kurtaran öğretmen, yaşananları anlattı

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren beden eğitimi öğretmeni Cem Canbaz, enkazda iki gün kalan anne ve oğlunu kurtarmak için yürüttükleri çalışmayı ve sonrasında yaşananları anlattı.

Depremlerin ardından Hatay'da görev yapan Konya Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma ekibinden Canbaz, 6 gün boyunca enkazdakilere ulaşmaya çalıştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının koordinesinde Hatay'da yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine katılan Canbaz, depremin ikinci gününde enkazdan kurtardığı kadın ile oğlunu unutamıyor.

Canbaz'ın kurtarma çalışmasının ardından aileyle yaşadığı duygu dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, enkazdan çıkarılan kadının oğlunun, "Hakkın ödenmez ağabey." diyerek sarılıp ağladığı anlar ve aile yakınlarının ekiplere teşekkür etmesi yer alıyor.

- Anne ve oğlundan ses gelince çalışmalara başladılar

Anne ve oğlunu kurtarmak için yürüttükleri çalışmaları AA muhabirine anlatan Canbaz, depremin hemen ardından Hatay'a intikal ettiklerini söyledi.

Depremin ilk günü enkaz alanlarını gezerken yıkılmış bir binanın önünde bazı vatandaşları gördüğünü belirten Canbaz, "Enkazın altında anne ile oğlunun olduğunu öğrenince hemen harekete geçtik. 'Sesimi duyan var mı?' diye bağırdıktan sonra bir kadının sesi geldi. 'Teyze, başka kimse var mı yanında?' diye seslenince, oğlu Bilal de ses verdi. Bulundukları yeri belirledikten sonra çalışmaya başladık." diye konuştu.

- Saçları kolon ve kiriş arasına sıkışmış

Hazırlıkların ardından çok dikkatli çalıştıklarını vurgulayan Canbaz, şöyle konuştu:

"Çünkü enkazda yapacağınız milimetrik veya saliselik bir hata, canlı çıkaracağınız insanın ölümüne ya da sakat kalmasına neden olabiliyor. Teyzenin saçları kolon ve kiriş arasına sıkışmıştı. Başını hiçbir şekilde kıpırdatamıyordu. Çok zor bir çalışma koşulu vardı. Kirişi kırarak ve delerek teyzenin yüzünü açtıktan sonra onunla sohbet ettim. Dışarıdaki arkadaşlara makas bulmalarını söyledim. Saçlarını kestik. Ulaşamadığım saçları için de makası teyzenin parmaklarına takarak kesmesi için yardımcı oldum. Başını kurtardıktan sonra orada bir yaşam alanı oluşturduk. Önce teyzeyi, ardından da oğlu Bilal'i çıkardık. Çalışma yaklaşık 8 saat sürdü."

Canbaz, enkazda canlı birine ulaşmanın tarif edilemez bir mutluluk olduğuna dikkati çekti.

Konya Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü lideri Arif Solmaz da depremden hemen sonra 20 kişilik ekiple Hatay'a gittiklerini, enkazdan kurtardıkları insanlarla yaşadıklarını hayatı boyunca unutmayacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.