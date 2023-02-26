Konya Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklara özel etkinlikler

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, depreminin yaşandığı 11 ilde afetten etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla Niloya ve Kukuli müzikalleri, ahşap ve seramik boyama, oyun parkurları gibi etkinliklerin bulunduğu programlar başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen çocukların kendilerini iyi hissetmelerine katkı sağlamak için Konya'nın ilçelerinde yapmayı planladıkları etkinlikleri deprem bölgesine kaydırdıklarını belirtti.



Etkinliklerin depremlerden etkilenen 11 ilde çocuklarla buluşacağını kaydeden Altay, "11 ilimizde 20 gün sürecek bir etkinlik hazırladık. Depremzede çocuklarımızın içinde bulundukları durumdan sıyrılıp hoşça vakit geçirmeleri için biz de elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.



Deprem bölgesindeki çocuklara yönelik etkinlikler Gaziantep'in Islahiye ilçesinden sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye ve Adana'da devam edecek.

Etkinlikler kapsamında, Niloya ve Kukuli müzikalleri, yüz boyama etkinlikleri, ahşap boyama, seramik boyama, şişme oyun parkı, çocuk alanları oluşturuluyor, çocuklara çeşitli oyuncaklar, balon, forma ve atkı hediye ediliyor.



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