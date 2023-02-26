Konya'dan deprem bölgesine 20 konteyner gönderildi

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KONYA (AA) - Hatay'da kurulacak olan "Konya Konteyner Kenti" için 20 konteyner, Konya'dan dualarla deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin Hatay'da kuracağı konteyner kente gönderilmek üzere 10 tıra yüklenen 20 konteyner, törenle deprem bölgesine uğurlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Odası Model Fabrika alanında düzenlenen törende, yapılan destek çalışmalarıyla Konya'nın Antakya'da en çok hissedilen şehir olduğunu söyledi.

Altay, bölgede 1000 konteynerden oluşan Konya Mahallesi inşa edileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben ilgi gösteren herkese, gönüllülere, firmalarımıza, odalarımıza, belediyelerimize teşekkür ediyorum. Haydi Konya dediğimizde hiç kimse arkasına bakmadan adeta tüm gücüyle seferber oldu. Şu an itibarıyla konteyner kentin konteynerlerini göndermeye başlıyoruz. İnşallah bu konteynerler oradaki vatandaşlarımızın bir an önce normal hayata geçmesine bir vesile olacak. Ben tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Rabbim bu tür afetlerden ülkemizi, milletimizi ve tüm dünyayı korusun."

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da bölge için sanayicisinden esnafına, sağlıkçısından vatandaşına kadar herkesin yaraları sarmak için uğraştığını ifade ederek, "Orada Konya'nın kalıcı da bir hizmeti olarak Hataylı kardeşlerimize, depremzede kardeşlerimize konteyner kent çalışmamızı bugün itibarıyla konteynerlerimizi yollayarak başlıyoruz." dedi.



Uğurlama törenine, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile çok sayıda sanayici katıldı.



İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı duanın ardından konteyner yüklü 10 tır, Hatay'a doğru yola çıktı.



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