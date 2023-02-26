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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da mezarlıkta kadın cesedi bulundu

AA

Konya'nın Ereğli ilçesinde yarısı toprağa gömülü halde kadın cesedi bulundu.

Konya'da mezarlıkta kadın cesedi bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde yarısı toprağa gömülü halde kadın cesedi bulundu.

Selvili Mahallesi mezarlığında vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü halde kadın cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kimliği tespit edilemeyen kadın cesedi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kadının kimliğinin tespiti ve olayın şüphelilerinin belirlenebilmesi için çalışma başladı.

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